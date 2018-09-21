Число жертв крушения парома в Танзании превысило 130 человек

В результате крушения парома в Танзании погибли более 130 человек. ЧП произошло на озере Виктория. Точное число людей, находившихся на борту парома, пока неизвестно, однако, по данным очевидцев, их было более 200 человек.

Как сообщает "Интерфакс", за два дня спасательных операций с перевернувшегося судна удалось спасти 37 человек. Как утверждают местные власти, иностранных граждан среди погибших пока нет.