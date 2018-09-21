Израиль: сирийцы выпустили более 20 ракет, одна попала в Ил-20

Противовоздушная оборона Сирии открыла огонь, когда истребители F-16 израильских ВВС уже вернулись к аэродромам базирования и собирались садиться. Всего ПВО Арабской Республики выпустили более 20 ракет комплексов С-200, одна из которых и попала в российский самолет Ил-20, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на источник в вооруженных силах Израиля.

Собеседник добавил, что самолет ВКС находился далеко от места проведения операции и в его гибели виноваты, прежде всего, вооруженные силы Сирии. Они вели себя "неразумно и непрофессионально", утверждает израильский офицер.

Напомним, российский разведывательный самолет Ил-20 разбился 17 сентября в одиннадцать вечера. Позднее выяснилось, что в него попала ракета ЗРК С-200, который принадлежал сирийской ПВО. Все 15 членов экипажа Ил-20 погибли.

Как заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, причиной уничтожения российского самолета стали действия израильских пилотов. Во время атаки на сирийские объекты они укрылись за более заметным для радаров Ил-20 и таким образом подставили его под огонь С-200.