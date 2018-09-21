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21 сентября 201816:34

За перевозку 340 килограммов омуля мужчину оштрафовали на 500 рублей

Baikal Daily

В Иркутской области полицейские изъяли 340 килограммов омуля, выловленного в озере Байкал. Рыба перевозилась в легковом автомобиле в 11 мешках без соответствующих разрешительных документов.

Происхождение омуля водитель объяснил просто: неизвестные лица попросили его перевезти рыбу из села Выдрино в Иркутск за 10 тысяч рублей.

 

Сотрудники правоохранительных органов изъяли незаконно выловленную рыбу, а перевозящий ее 43-летний мужчина был оштрафован на 500 рублей за отсутствие сопроводительных документов.

Ему также грозит административная ответственность за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки — штраф от одной до трех минимальных размеров оплаты труда.

Напомним, что в настоящее время действует запрет на промышленную добычу и вылов омуля, введенный в 2017 году.

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