"Жироне" и "Барселоне" не разрешили сыграть в США

Королевская испанская футбольная федерация наложила запрет на проведения матча чемпионата Испании между "Жироной" и "Барселоной" за пределами страны. Предполагалось, что матч 21 тура между двумя каталонскими клубами пройдет в Майами.

Испанская Ла Лига летом подписала 15-летний контракт на проведение ряда матчей в США и Канаде. Это было сделано для популяризации чемпионата Испании в Северной Америки. Однако сделка была совершена без согласования с клубами и профсоюзом игроков, что вызвало неприятие идеи.

В ситуацию вмешалась футбольная федерация, которая не дала своего согласия на проведения матча "Жироны" и "Барселоны" в США. Ла Лига уже получила соответствующее уведомление.