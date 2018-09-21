Рианна назначена послом Барбадоса

Знаменитая певица Рианна назначена чрезвычайным и полномочным послом государства Барбадос в Карибском море. Теперь певица будет содействовать развитию образования, туризма и привлечению дополнительных инвестиций в экономику ее родного Барбадоса.

Как отмечает ТАССС со ссылкой на премьер-министра Миа Моттли, Рианна внесла значительный вклад в популяризацию островного государства во всем мире. "Рианна демонстрирует свой патриотизм с высокой самоотдачей и продолжает бережно хранить и ценить свой дом", — подчеркивает правительства.

Рианна (полное имя — Робин Рианна Фенти) – девятикратная обладательница "Грэмми", включена в список Forbes самых высокооплачиваемых певиц года.