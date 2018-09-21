Крупный бизнес Китая поддержал правительство в торговой войне с США

Взял свои слова обратно: руководитель китайского интернет гиганта Alibaba Джек Ма заявил, что планы компании по созданию миллиона рабочих мест в США придется скорректировать. Причина — в упадке торговых отношений между странами. Стимул росту экономической напряженности придали в Америке накануне, когда объявили о введении новых импортных пошлин на китайские товары.

Общая сумма ограничений — 200 миллиардов долларов. Ответные меры Китая оценивают пока в меньшую сумму — 60 миллиардов долларов. Торговые ограничения вступят в силу в понедельник 24 сентября. Эксперты уже сейчас отмечают, что в случае Китая и США санкции — оружие обоюдоострое, настолько эти экономики связаны.

Экономическое противостояние Китая и США набирает обороты. Позицию официальных властей Поднебесной поддержал крупный бизнес. Глава интернет-гиганта Alibaba заявил, что не станет создавать в США миллион рабочих мест.

- Предпосылкой для данного обещания было дружественное китайско-американское партнерство и рациональные торговые отношения. Этих условий сегодня больше не существует, поэтому наше обещание не может быть выполнено.

Создавать рабочие места в Америке Джек Ма обещал в январе 2017 года на встрече с Дональдом Трампом. Предпосылок к торговой войне тогда не было.

Новые санкции США в отношении Китая вступят силу 24 сентября. В валюте они выглядят значительнее, чем китайский ответ — все-таки 200 миллиардов против 60. Тем не менее, если в торговую войну вступит крупный азиатский бизнес, это будет другая расстановка сил.

"Мы считаем, что многие предприятия малого и среднего бизнеса будут сильно страдать от торговых трений. Но я также считаю, что в эти трудные времена может возникнуть ряд выдающихся предприятий. Все предприятия, которые используют новые идеи и новые технологии, в конечном итоге останутся в выигрыше. Перед лицом сегодняшней торговой войны я верю, что необходимо сосредоточиться на себе и не уделять много внимания другим", — говорит глава Alibaba.

Трудным экономическим отношениям Джек Ма отвел срок в 20 лет. Понять, насколько этот период может быть проблемным, можно в любом американском супермаркете. Все полки забиты товаром из Китая, большая часть была закуплена заранее. Все новое придется растаможивать с пошлиной — сначала 10 процентов, а к концу года и все 25 процентов.

Под удар попали игрушки, одежда, электроника, спортивный инвентарь — всего почти шесть тысяч типов товаров из Китая. Не все из них готовая продукция: многие — лишь комплектующие к той продукции, которую изготавливают в США.

Тридцать лет эта фабрика в Южной Каролине получала запчасти из Шанхая. Теперь придется либо повышать цены, либо искать другого поставщика.

"Ни одна страна не сможет заменить Китай в ближайшие 4, 5, 6 или даже 7 лет. Это приведет к сдвигам. Предпринимать такие радикальные шаги в торговле в такие сжатые сроки — это просто нечестно по отношению к нашему бизнесу", — говорит Арнольд Камлер из BCA Bikes.

Среди пострадавших от действий Трампа — те, кто голосовал за него: фермеры. Ведь Китай в ответ ввел свои пошлины на свинину, злаки, и соевые бобы из Штатов. Это привело к затовариванию и цена рухнула на 30 процентов.

"Думаю, ясно, что происходит. Фермеров ужимают, владельцев малого бизнеса ужимают. Не бывает победителей в торговой войне. Это плохо для Китая, плохо для США. И чем дольше это продолжится, тем больше будет разрыв между странами", — говорит исполнительный директор движения "Фермеры за свободные пошлины" Брайан Кул.

Недовольство фермеров может стоить республиканцам большинства в Конгрессе на предстоящих выборах. Правда и многие демократы, почти во всем жестко критикуя Трампа, его действия против Китая поддерживают. В Вашингтоне рассчитывают, что долго обороняться Пекин не сможет и капитулирует. Впрочем, пока таких сводок с фронта торговой войны нет.