Лавров: в Совете Европы не должно быть дискриминации отдельных стран

Россия готова работать в том Совете Европы, в который некогда вступала: в уставе этой организации прописаны равные права каждой страны во всех его структурах. Об этом, передает ТАСС, заявил журналистам в Баня-Луке глава МИД России Сергей Лавров.

По словам министра, находящегося в Боснии и Герцоговине с визитом, никто из членов Совета Европы не может быть дискриминирован, и в такой организации "мы готовы работать и дальше". Остальное, по словам Лаврова, зависит от членов самого Совета Европы.

Российский министр коснулся также европейского вектора в политике балканских государств, передает "Интерфакс". В Москве, по словам Лаврова, ничего не имеют против стремления балканских стран, включая в Боснию и Герцеговину, в Евросоюз. Однако Россия считает неконструктивной позицию руководства ЕС в этом вопросе, отметил он.

Глава российского МИД напомнил о высказывании главы европейской дипломатии Федерики Могерини в начале сентября, заявившей "буквально следующее: Балканы — это территория Евросоюза, никто больше сюда не должен соваться". Подобные "аррогантные и великодержавные заявления", по словам Лаврова, не делают чести Европейскому союзу, и такая позиция представителей Брюсселя противоречит естественному праву всех государств Балкан наряду со своим стремлением в ЕС развивать отношения и с другими странами.