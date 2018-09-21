Посольство России в Лондоне: статья о планах побега Ассанжа - дезинформация и фейк

"Еще одним примером дезинформации и фейковых новостей от британских СМИ" назвало посольство России в Лондоне статью в британской The Guardian о том, что Россия якобы планировала устроить побег основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из эквадорского посольства в Лондоне в 2017 году. Запись об этом размещена на странице российской дипмиссии в "Твиттере".

Another example of disinformation and fake news by British media pic.twitter.com/94CiEgQsB8 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 21 сентября 2018 г.



Согласно ответу пресс-секретаря дипмиссии, посольство России никогда не обсуждало ни с эквадорскими коллегами, ни с кем-либо еще вопрос об участии России в прекращении пребывания Ассанжа в дипломатической миссии Эквадора. "Сенсационный тон" авторов статьи пресс-секретарь посольства назвал непонятным, передает ТАСС.

Журналисты британского издания утверждали, что Кремль якобы готов был поддержать некий тайный план побега Ассанжа, разрешив ему приехать в Россию. По словам представителя посольства, в России всегда рады любым иностранным гостям, если они приезжают "на законных основаниях и с добрыми намерениями".

Статья в The Guardian вышла в пятницу, 21 сентября. Вопреки стандартам британской журналистики, авторы статьи даже не попытались взять комментарий у представителя посольства до публикации.

Представитель российского посольства назвал данную статью "отличным примером материалов, от которых следовало бы оградить британского читателя" в соответствии с заявлением британского министра цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Джереми Райта 18 сентября. Выступая в Королевском обществе телевидения, тот говорил о необходимости усиления борьбы с дезинформацией в СМИ и Интернете.

В 2012 году Джулиан Ассанж попросил убежища в дипмиссии Эквадора в Лондоне с целью избежать экстрадиции в Швецию. Там его подозревают в сексуальных преступлениях — в частности, изнасиловании. Сам основатель WikiLeaks называет обвинения шведской стороны политически мотивированными, и опасается, что в случае его задержания там его могут депортировать в США. Там Ассанжу грозит длительное тюремное заключение или даже смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.