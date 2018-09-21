В Балакове маршрутка сбила женщину с ребенком

В городе Балаково Саратовской области маршрутка сбила женщину и пятилетнего ребенка. Пострадавшие получили серьезные травмы и были экстренно госпитализированы.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областной ГИБДД, ДТП произошло в 15:10 (14:10 по Москве) на улице Трнавской. По предварительным данным, 46-летний водитель пассажирского микроавтобуса "ГАЗель", который следовал по маршруту №10А, сбил двух пешеходов — 26-летнюю женщину и пятилетнего ребенка.

По факту аварии проводится проверка. Причины и обстоятельства аварии расследуются.