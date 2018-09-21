Не допустить провокаций: регионы готовятся ко второму туру губернаторских выборов

Временно исполняющий обязанности главы Хакасии Виктор Зимин снял свою кандидатуру с голосования по состоянию здоровья. Как уже сообщили в ЦИКе, второй тур выборов в Хакасии состоится через две недели. В нем будет участвовать соперник Зимина, коммунист Валентин Коновалов — единолично — или же его соперником может стать занявший в первом туре третье место справедливорос Андрей Филягин, если он выразит свое согласие. А 23 сентября выбирать губернаторов будут Владимирская область и Хабаровский край. За тем, чтобы голосование было максимально честным, прозрачным и справедливым, внимательно следят в Центризбиркоме, особенно после отмены результатов выборов в Приморье.

На этом участке в селе Омутское все выверено до мельчайших деталей. На своем месте идеально выглаженные шторки, переносная урна для голосования обязательно слева от входа. Точность и в списках кандидатов. На пост губернатора Владимирской области претендуют Светлана Орлова и Владимир Спинягин.

"У нас было 2 недели, чтобы подготовить избирательные участки, провести совещания. Я думаю, что мы готовы на 100 процентов, все пройдет хорошо", — уверена Ирина Логинова, председатель территориальной избирательной комиссии Суздальского района Владимирской области.

"Несмотря на то, что выборы региональные, и они в зоне ответственности региональной комиссии, но на нас наложена обязанность контролировать процесс, происходящий на выборах любого уровня, чтобы были обеспечены избирательные права граждан. У нас и горячая линия будет работать, будем принимать обращения и давать консультации членам комиссий", — рассказывает Элла Памфилова, председатель Центральной избирательной комиссии.

Отдельное внимание избирательным бюллетеням, точнее, их размеру. В Хабаровском крае показывают новый образец формата А5. Больше и не нужно, ведь в списке всего два политика: Вячеслав Шпорт и Сергей Фургал. Некоторые избиратели свой выбор уже сделали.

"Оленеводы, рыбаки, лесозаготовители, работники метеостанций — на этот момент досрочно проголосовало уже около 600 избирателей", — объясняет Геннадий Накушнов, председатель избирательной комиссии Хабаровского края.

Второй тур губернаторских выборов, который пройдет 23 сентября, должен быть честным и прозрачным. Важно не допустить провокаций, как в Приморье, где результаты голосования пришлось отменить из-за многочисленных нарушений со стороны обоих кандидатов.

"Они друг друга обвиняют. Вы думаете, что жалоб на господина Ищенко меньше, чем на Тарасенко? Нет, нет. Там большее количество жалоб от избирателей, и тоже на подкуп избирателей, на применение административного ресурса, пишут жалобы и члены комиссии, что их же члены комиссии от КПРФ мешали работать и агитировали за Ищенко. Более того, была скупка голосов, предлагали всякого рода награду – бесплатный ужин для девушек и прочее. Таких жалоб тоже довольно много. То есть я бы сказала, что, к сожалению, оба кандидата наломали дров", — сообщила Элла Памфилова, председатель Центральной избирательной комиссии.

Два разных региона, в разных часовых поясах. Когда во Владимирской области откроются первые участки, в Хабаровском крае голосование будет в самом разгаре. К этими региональным выборам особое внимание. За ходом голосования в ЦИКе будут следить в режиме реального времени. Чтобы не допустить даже малейших нарушений на местах, из Москвы в регионы направлен целый десант наблюдателей. Второй тур выборов должен быть кристально чистым.