В Танзании объявлен четырехдневный траур по жертвам крушения парома

Президент Танзании Джон Магуфули объявил четырехдневный траур в связи с гибелью людей в результате крушения пассажирского парома на озере Виктория. Паром перевернулся 20 сентября в 50 метрах от причала на острове Юкора.

По данным РИА Новости, на борту парома находились 200 человек, что вдвое превышает его возможности. Кроме того, как выяснилось, судно перевозило тяжелый груз (мешки с кукурузой, бананы и цемент).

Спасательная операция на месте крушения продолжается.