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21 сентября 201821:10 Дарья Окунева

Битва мнемотехников и чудо-собака: "Удивительные люди" покажут невероятное шоу

23 сентября на телеканале "Россия 1" выйдет новый выпуск шоу "Удивительные люди". Супергерои популярного телепроекта в строжайшей тайне готовятся показать свои невероятные способностино некоторыми секретами они поделились.

Битва мнемотехников со всего света в центре нового выпуска "Удивительных людей". Янжаа Винтерсоул из Монголии попытается запомнить лица 22 футболистов и назвать их команду, номер и даже сложные для иностранки фамилии уже после того, как игроки снимут майки.

"Я смотрела на футболистов и пыталась понять, на кого из моих друзей они похожи", — делится секретом запоминания Янжаа Винтерсоул, участница проекта "Удивительные люди".

Джон из США по памяти попробует воспроизвести целое табло в аэропорту. Запомнит ли он и время вылета, и город назначения, и даже номера 20 рейсов?

Андрей Савицкий лучше всего запоминает цифры. За 5 минут он рискнет выучить наизусть последовательность из почти 500 единиц и нолей.

А Федор Иванов не только сложит из кубиков Рубика целое полотно с изображением храма Василия Блаженного, но и по памяти восстановит его.

"На мышцы, как и на мозг, распространяется одно и то же правило: тренируй это или потеряешь", — объясняет телеведущая Мария Ситтель.

Самому младшему участнику 9 лет, самому старшему — 69 лет. Они докажут, что в любом возрасте можно стать удивительным человеком. И не только человеком.

Настоящая сенсация этого сезона: впервые в шоу принимают участие животные. Немецкий шпиц из Лондона обладает невероятной способностью гипнотизировать людей. Один взгляд Принцессы, и человек мгновенно засыпает, фактически погружается в транс.

"Я ела сендвич с ветчиной, а собака с аппетитом на это смотрела. Я только взглянула ей в глаза и поняла, что засыпаю. И я решила, что это не случайность", — рассказывает владельца собаки Кристина Ленон.

Чьи способности — человека или собаки — окажутся самыми удивительными, можно будет узнать 23 сентября в 18:00 на телеканале "Россия 1". В эфире новый выпуск шоу о невероятных способностях мозга.

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