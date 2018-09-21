Разгерметизация на МКС добавила российским космонавтам седых волос

Вопрос косых или прямых висков в невесомости не стоит — хотя, судя по очередной серии видеоблога с МКС, следить за собой космонавты не забывают. Помогают напарники: кадры того, как ловко космонавт Олег Артемьев маневрирует машинкой по шевелюре коллеги Сергея Прокопьева, успели за сутки стать одним из хитов в соцсетях. Уже на старте стрижки Артемьев будто намекает на дополнительную услугу покраски, заметив на голове Прокопьева седину.

Дополнительная седина появилась после недавней разгерметизации 30 августа. Наши космонавты приложили максимальные усилия для того, чтобы не допустить трагедии на орбите, и заделали отверстие герметиком.

После выяснения причин аварии в космосе стало понятно, что инцидент произошел из-за халатности одного из сотрудников еще на Земле. Для полного устранения неполадки космонавты планируют выйти в открытый космос 15 ноября, чтобы подобраться к дыре с наружной стороны и предотвратить ее раскрытие в дальнейшем.