В Краснодарской десятиэтажке взорвался газ: пострадала женщина

В квартире десятиэтажного жилого дома в Краснодаре произошел взрыв бытового газа. В результате ЧП пострадала женщина – с ожогами она была госпитализирована.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах региона, в результате хлопка газовоздушной смеси в квартире на втором этаже десятиэтажного панельного жилого дома в Краснодаре пострадала женщина. Несущие конструкции не повреждены, только в одной из комнат выбиты стекла.

Эвакуация жильцов не проводилась. Пожара не последовало. Обстоятельства и причины ЧП выясняются.