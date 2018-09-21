ГИБДД и ФСН объединились в поисках злостных неплательщиков
Сотрудники Госавтоинспекции отныне помогают судебным приставам в поисках злостных неплательщиков. Уже выявлены тысячи должников, не оплативших штрафы или уклоняющихся от алиментов.
Знакомая всем автовладельцам процедура проверки на дороге меняется. Если раньше инспектор ГИБДД останавливал машину, просил предъявить документы и интересовался, нет ли неоплаченных штрафов, то теперь будет выяснять, нет ли долгов. ГИБДД объединяет силы с Федеральной службой судебных приставов.
Ярослав уже прочувствовал новую меру воздействия, когда продавал машину. Как-то припарковался неправильно, получил штраф 2,5 тысячи рублей. Он-то забыл, а в ГИБДД помнят.
"Решил продать машину. Приехал покупатель смотреть ее, а на ней оказалось ограничение на регистрационные действия из-за этого штрафа", — рассказывает Ярослав Грушин.
Неплательщиков по-прежнему ловят на дальних рубежах — в аэропортах при вылете за границу. Но и дома дорога из пункта А в пункт Б может стоить хроническому должнику, например, водительских прав: либо лишение на год, либо общественно-полезные работы.
"Благодаря применению этой меры была взыскана задолженность свыше 380 миллионов рублей. Должниками по алиментам был оплачен долг свыше 283 миллионов рублей", — объясняет Татьяна Чулкова, начальник отдела по взаимодействию со СМИ Управления ФССП по Москве.
Как раз среди этих бегунов-алиментщиков был и бывший муж Елены Зориной. Мать-одиночка несколько лет добивалась от него хоть каких-то денег на содержание ребенка. Как только появилась угроза лишиться прав, заплатил по всем счетам.
"Есть люди, которые непосредственно работают за рулем, и для которых водительские права — это их хлеб. В данном случае да, человек постоянно за рулем. Его это очень сильно задело. Сразу и деньги нашлись, все нашлось", — говорит Елена Зорина.
Как это работает? Приставы передают данные неплательщика в ГИБДД. Инспекторы могут выследить автомобиль должника через систему "Поток" по номерам, а могут остановить в ходе выборочной проверки. На месте водительское удостоверение не забирают, но материалы инспектор передает в суд.
"Человека направляют в отдел МВД, куда вызывают представителей Службы судебных приставов, которые уже непосредственно организуют свое исполнительное делопроизводство", — объясняет Сергей Хранцкевич, заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГУ по ОБДД МВД РФ.
У Дмитрия Смирнова тоже возникли проблемы из-за неуплаты алиментов. Деликатность ситуации в том, что детей у него нет. Только после тщательного разбирательства выяснил, что виноват другой Дмитрий Смирнов из Волгограда.
"Сейчас приходится почти каждый день мониторить, чтобы ничего нового не пришло. Раз в два-три дня залезать в приложение судебных приставов", — жалуется Дмитрий Смирнов.
Проблема двойников-должников — одна из ключевых. Чтобы избавить людей от претензий за чужие невыплаты, поменяли ряд законов. Кроме фамилии, имени, отчества, даты рождения в базу данных теперь заносят СНИЛС и ИНН. Но только, если речь идет об административных делах. На долги по алиментам и кредитам эта практика пока не распространяется.
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