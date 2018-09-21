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Конфликт в Сирии 1 час назад

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21 сентября 201823:30

Провокационное видео "Белых касок" в Сирии опубликовано и сразу же удалено

Сирийское агентство SANA опубликовало видео инсценировок якобы химической атаки в сирийской провинции Идлиб, которые подготовили "Белые каски" с провокационными целями.

В опубликованном агентством ролике было три немного отличающихся варианта одного и того же видео​​​. В первом ролике в начале сюжета на земле лежат "жертвы химической атаки"; одного мужчину переносят в машину скорой помощи, а ребенка поливают водой в фургоне пикапа.

В других версиях видео мужчина уже не лежит на носилках, а помогает остальным поливать ребенка водой.

Видео было удалено через несколько минут после публикации, сообщает РИА Новости.

Россия уже неоднократно информировала мировую общественность о том, что финансируемые США и другими странами Запада организация "Белые каски" готовит провокацию с химическим оружием в зоне деэскалации в Идлибе, которая послужит поводом для ракетных ударов США и их союзников.

Как заявлял ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, некоторые страны используют Сирию как плацдарм, чтобы развязать в регионе гораздо более серьезный и опасный конфликт с далеко идущими и непредсказуемыми последствиями.

 

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