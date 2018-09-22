В США латыша осудили на 14 лет за создание антивируса-шпиона

Латыш Русланс Бондарс осуждён на 14 лет тюрьмы за создание антивируса-шпиона Scan4you, который помогал хакерам добывать информацию из компьютеров пользователей.

По заявлению минюста США, благодаря программному обеспечению, созданному Бондарсом, самые деструктивные мировые хакеры получили доступ к американскому бизнесу.

Scan4you использовался для тестирования вредоносного программного обеспечения, но потом его использовали для кражи 40 миллионов номеров кредитных карт, а также около 70 миллионов адресов, телефонных номеров и других данных из магазинов на всей территории США, сообщает РИА Новости.