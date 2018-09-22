Марии Бутиной сменят режим содержания в американской тюрьме

Администрация тюрьмы в США согласилась перевести российскую студентку Марию Бутину на общий режим содержания. Предыдущий режим так называемой административной сегрегации обычно применялся к опасным преступникам.

"Теперь Марии Бутиной разрешены прогулки на свежем воздухе, пользование спортзалом, реабилитационные занятия, а также — самое главное — нормальное человеческое общение с другими окружающими ее людьми", — говорится в заявлении посольства РФ в США, опубликованном в "Фейсбуке".

Дипломаты отметили, что консульская помощь россиянке будет продолжена в полном объеме.

"Будем добиваться безусловного освобождения политической заключенной, невинно пострадавшей в результате внутриамериканских антироссийских «разборок», — заявили в дипломатическом представительстве.

Марию Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом.

В тюрьме Бутина подвергалась сильному прессингу со стороны властей. Как заявляла ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, дело Бутиной используется для внутриполитической борьбы в США, а работа российских дипломатов по поддержке Бутиной в некоторых американских СМИ преподносится как "доказательства ее связи с российскими властями".

В июле глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майклом Помпео потребовал скорейшего освобождения Бутиной из-под стражи и охарактеризовал обвинения в ее адрес как сфабрикованные, сообщает ТАСС.