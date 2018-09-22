Ущерб от урагана "Флоренс" в США составил около 50 млрд долларов

Экономический ущерб американских штатов Северная и Южная Каролина, нанесенный в этом месяце ураганом "Флоренс", составил от 38 млрд до 50 млрд долларов.

Как пишет газета The Wall Street Journal, речь идет об ущербе недвижимости и различным транспортным средствам. При расчете учли и ту прибыль, которую бизнес не смог получить из-за удара стихии. Таким образом, отмечает газета, если оценивать убытки в 50 млрд долларов, то "Флоренс" займет седьмую строчку в списке наиболее разрушительных ураганов в истории США.

Сейчас в США все еще ощущаются негативные последствия циклона. Так, в Северной и Южной Каролине уровень воды в реках остается повышенным, из-за затоплений закрыты около 600 дорог. Издание приводит данные, согласно которым из-за "Флоренс" в указанных двух штатах, а также в Вирджинии погиб 41 человек, сообщает ТАСС.