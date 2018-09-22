Американский эксперт: Россия и Турция удержат США от безответственных действий

Высочайшая оценка действий России и Турции в Сирии неожиданно прозвучала от американских военных экспертов.

Как заявила "РИА Новости" бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски, решение Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана создать в провинции Идлиб демилитаризованную зону — это эффективный и конструктивный ход.

По словам Квятковски, это заставит США удерживаться от "безответственных действий". Аналитик подчеркнула, что Россия и Турция взяли на себя роль взрослого, в то время как Штаты играют в отношении Сирии роль "злого ребёнка".