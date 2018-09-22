Нефотогеничное сотрудничество: польский журналист не так снял двух президентов

Сотрудника польского телеканала уволили за публикацию фото Анджея Дуды и Дональда Трампа. Руководство посчитало, что кадр оскорбляет президента Польши и саму страну.

На фото политики подписывают договор о стратегическом сотрудничестве. При этом Дональд Трамп сидит за столом, а Анджей Дуда стоит, склонившись.

Уволенный сотрудник заявил, что на следующий после публикации день его просто удалили из рабочих чатов и забрали все права доступа без каких-либо объяснений.