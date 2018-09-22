Тарасенко отметился голевой передачей за "Сент-Луис" в первом матче после травмы

Российский хоккеист Владимир Тарасенко, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги "Сент-Луис Блюз", провел свой первый матч после травмы. В выставочном поединке против "Коламбус Блю Джекетс" россиянин отличился одним набранным очком.

Тарасенко сделал одну результативную передачу на своего партнера по команде Патрика Маруну. Также за "Блюз" забивали Самуэль Блэз и Роберт Бортуццо. Эти шайбы позволили "Сент-Луису" одержать "сухую" победу со счетом 3:0.

Отметим, что также в матче принимали участие еще три россиянина: одноклубник Тарасенко Иван Барбашев, а также Сергей Бобровский и Никита Коростелев из "Коламбуса".