Тренер "Ливерпуля" Клопп хочет создать самую неприятную для соперников команду

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о целях команды в нынешнем сезоне. Немецкий специалист признался, что хочет сделать "красных" самым неприятным соперников для всех остальных клубов мира.

Клопп заявил, что отсутствие титулов в прошлом сезоне никак не сказывается на его подопечных. Кроме того, он сообщил, какой он видит игру "Ливерпуля" в ближайшее время. "Мы действительно хотим стать самой неприятной командой для своих соперников", — приводит слова наставника английского клуба "Спорт-экспресс".

Напомним, что после пяти туров команда Клоппа занимает в чемпионате Англии второе место, набрав 15 очков.