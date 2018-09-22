Зимин снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии

Жителям Хакасии завтра приходить на выборы не нужно. Второй тур выборов переносится на две недели.

Главная новость этого утра: временно исполняющий обязанности губернатора Хакасии Виктор Зимин снял свою кандидатуру. Такое решение он принял накануне, но официально объявил об этом сегодня, сообщает "Россия 24". В своем обращении он сказал, что последнее время работал под тяжелейшим давлением, на республику и на него были обрушены потоки критики.

"Мы оказались в центре мощнейшей информационной кампании, целью которой была смена власти в Хакасии", — подчеркнул он.

Также он сказал, что уходит, чтобы "не допустить раскола в Хакасии". Однако его слова были неправильно поняты. Позже в пресс-службе пояснили, что "Виктор Михайлович имел в виду не то, что он уходит с поста руководителя региона, а то, что снимается со второго тура выборов". Зимин остается действующим главой республики.

Член ЦИК РФ Евгений Шевченко сообщил РИА Новости, что избирательная комиссия Хакасии работает в нормальном режиме, по организации голосования вопросов не возникает​​​. Новые бюллетени будут готовы вовремя. По его словам, подготовка новых бюллетеней не потребует больших денег: "Это небольшая сумма по сравнению с теми средствами, которые заложены на второй тур изначально".

В ходе выборов 9 сентября Валентин Коновалов (кандидат от КПРФ) получил 44,81% голосов, Зимин — 32,42%, Филягин — 11,23%. Коновалов сказал, что его удивило решение Зимина не участвовать во втором туре выборов и что он этого не ожидал. По его мнению, "Виктор Михайлович в данном случае поступил достойно".