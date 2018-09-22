Тема:

Единый день голосования - 2018 1 час назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
22 сентября 201811:30

Зимин снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии

Жителям Хакасии завтра приходить на выборы не нужно. Второй тур выборов переносится на две недели.

Главная новость этого утра: временно исполняющий обязанности губернатора Хакасии Виктор Зимин снял свою кандидатуру. Такое решение он принял накануне, но официально объявил об этом сегодня, сообщает "Россия 24". В своем обращении он сказал, что последнее время работал под тяжелейшим давлением, на республику и на него были обрушены потоки критики.

"Мы оказались в центре мощнейшей информационной кампании, целью которой была смена власти в Хакасии", — подчеркнул он.

Также он сказал, что уходит, чтобы "не допустить раскола в Хакасии". Однако его слова были неправильно поняты. Позже в пресс-службе пояснили, что "Виктор Михайлович имел в виду не то, что он уходит с поста руководителя региона, а то, что снимается со второго тура выборов". Зимин остается действующим главой республики.

 

Член ЦИК РФ Евгений Шевченко сообщил РИА Новости, что избирательная комиссия Хакасии работает в нормальном режиме, по организации голосования вопросов не возникает​​​. Новые бюллетени будут готовы вовремя. По его словам, подготовка новых бюллетеней не потребует больших денег: "Это небольшая сумма по сравнению с теми средствами, которые заложены на второй тур изначально".

В ходе выборов 9 сентября Валентин Коновалов (кандидат от КПРФ) получил 44,81% голосов, Зимин — 32,42%, Филягин — 11,23%. Коновалов сказал, что его удивило решение Зимина не участвовать во втором туре выборов и что он этого не ожидал. По его мнению, "Виктор Михайлович в данном случае поступил достойно".

Ранее по теме

Сейчас

09:08

Теракт на военном параде в Иране: есть жертвы

03:33

Марии Бутиной сменят режим содержания в американской тюрьме

22:06

Подростков чуть не убило током на железной дороге в Адыгее

21:03

В горах Кабардино-Балкарии разбился парапланерист из Москвы

19:54

В Балакове маршрутка сбила женщину с ребенком

19:38

Кандидат Зимин снялся с выборов губернатора Хакасии

17:07

В Донецке неизвестный бросил гранату в продуктовый магазин

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Иран "быстро и решительно" ответит на теракт в Ахвазе

Иран "быстро и решительно" ответит на теракт в Ахвазе

14 минут назад
Выборы в Хакасии: Зимин удивил всех

Выборы в Хакасии: Зимин удивил всех

27 минут назад
Небензя о Сирии: мы не будем дуть в одну дуду с ЕС

Небензя о Сирии: мы не будем дуть в одну дуду с ЕС

2 часа назад
Рогозин об окололунной станции: Россия не согласна на второстепенные роли

Рогозин об окололунной станции: Россия не согласна на второстепенные роли

49 минут назад
Папа Франциск заявил, что православные и католики "почти одинаковые"

Папа Франциск заявил, что православные и католики "почти одинаковые"

14 минут назад
Нефотогеничное сотрудничество: польский журналист не так снял двух президентов

Нефотогеничное сотрудничество: польский журналист не так снял двух президентов

5 часов назад
Китай отказался от торговых консультаций с США

Китай отказался от торговых консультаций с США

1 час назад
Нужна помощь: Вову Кыштымова спасет срочная реконструкция черепа

Нужна помощь: Вову Кыштымова спасет срочная реконструкция черепа

17.09.2018 08:30
Марии Бутиной сменят режим содержания в американской тюрьме

Марии Бутиной сменят режим содержания в американской тюрьме

9 часов назад
Ущерб от урагана "Флоренс" в США составил около 50 млрд долларов

Ущерб от урагана "Флоренс" в США составил около 50 млрд долларов

8 часов назад
Летний биатлон. Ильченко выиграла спринт на чемпионате России

Летний биатлон. Ильченко выиграла спринт на чемпионате России

1 час назад
Екатерина Мечетина: в программе "КВАРТЕТ 4Х4" концентрация таланта зашкаливает

Екатерина Мечетина: в программе "КВАРТЕТ 4Х4" концентрация таланта зашкаливает

18 часов назад
Акция #ЯРОССИЯ присоединилась к футбольному фестивалю "Большие звезды светят малым" в Анапе

Акция #ЯРОССИЯ присоединилась к футбольному фестивалю "Большие звезды светят малым" в Анапе

23 часа назад
"Гаврош" старается сделать мир лучше

"Гаврош" старается сделать мир лучше

19.09.2018 08:35
Месси назван лучшим игроком первого тура Лиги чемпионов

Месси назван лучшим игроком первого тура Лиги чемпионов

7 минут назад
В храме Христа Спасителя можно поклониться мощам Спиридона Тримифунтского

В храме Христа Спасителя можно поклониться мощам Спиридона Тримифунтского

26 минут назад
1
Поп-звезда с мировым именем купила дом в ипотеку

Поп-звезда с мировым именем купила дом в ипотеку

1 час назад
Евгения Медведева: главное для меня – отличное самочувствие

Евгения Медведева: главное для меня – отличное самочувствие

1 час назад
Около 30 человек пострадали в торнадо в Канаде

Около 30 человек пострадали в торнадо в Канаде

1 час назад
В Приморье открыли памятник погибшему в Сирии генералу Асапову

В Приморье открыли памятник погибшему в Сирии генералу Асапову

3 часа назад
Фаворит президентской гонки в Бразилии отказался от участия в дебатах

Фаворит президентской гонки в Бразилии отказался от участия в дебатах

4 часа назад
Погода в Москве: идет последний день теплой осени

Погода в Москве: идет последний день теплой осени

4 часа назад
Чемпион мира по футболу лишен водительских прав

Чемпион мира по футболу лишен водительских прав

5 часов назад
Американский эксперт: Россия и Турция удержат США от безответственных действий

Американский эксперт: Россия и Турция удержат США от безответственных действий

5 часов назад
НХЛ. Очки Зыкова и Свечникова помогли "Каролине" разгромить "Вашингтон"

НХЛ. Очки Зыкова и Свечникова помогли "Каролине" разгромить "Вашингтон"

6 часов назад
МИД Франции: Париж не хочет изоляции РФ, а рассчитывает на сотрудничество

МИД Франции: Париж не хочет изоляции РФ, а рассчитывает на сотрудничество

7 часов назад
Режиссер Тодд Филлипс опубликовал видео с Хоакином Фениксом в образе Джокера

Режиссер Тодд Филлипс опубликовал видео с Хоакином Фениксом в образе Джокера

7 часов назад
В США латыша осудили на 14 лет за создание антивируса-шпиона

В США латыша осудили на 14 лет за создание антивируса-шпиона

9 часов назад
Американцы нашли подлодку, которую Аргентина потеряла в прошлом году

Американцы нашли подлодку, которую Аргентина потеряла в прошлом году

10 часов назад
Провокационное видео "Белых касок" в Сирии опубликовано и сразу же удалено

Провокационное видео "Белых касок" в Сирии опубликовано и сразу же удалено

13 часов назад
Битва мнемотехников и чудо-собака: "Удивительные люди" покажут невероятное шоу

Битва мнемотехников и чудо-собака: "Удивительные люди" покажут невероятное шоу

15 часов назад
Лолита Милявская выиграла суд у своего бывшего продюсера

Лолита Милявская выиграла суд у своего бывшего продюсера

18 часов назад
1 507
Бабье лето: как долго на российском рынке продлится оптимизм?

Бабье лето: как долго на российском рынке продлится оптимизм?

18 часов назад
Женщины-воины и новое прочтение Одиссеи

Женщины-воины и новое прочтение Одиссеи

19 часов назад
В Москве впервые выступит Пласидо Доминго-младший

В Москве впервые выступит Пласидо Доминго-младший

20.09.2018 21:58
Центр оперного пения Галины Вишневской приглашает на "Богему"

Центр оперного пения Галины Вишневской приглашает на "Богему"

19.09.2018 21:50