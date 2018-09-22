Евгения Медведева: главное для меня – отличное самочувствие

Российская фигуристка-одиночница Евгения Медведева после турнира Autumn Classic International, где она заняла второе место, отметила, что результат для нее – не главное. "Главное, если честно – я чувствую себя потрясающе", — отметила двукратная чемпионка мира.

По словам Медведевой, соревнования стали для нее невероятным опытом: "Это первый турнир для моей новой команды, моих новых тренеров и вообще всего-всего нового. Было очень много ошибок и мест, где я могла бы показать себя лучше, но моя произвольная программа все равно очень хороша. Я чувствую, что могу катать ее лучше – абсолютно чисто".

"У меня еще есть чуть больше месяца для того, чтобы подготовиться к Skate Canada [стартовый тур серии Гран-при, — прим. ред.], — цитирует фигуристку NBC Sport. – Не могу дождаться, когда вернуть в тренировочный лагерь и буду работать, чтобы сделать программы еще лучше".