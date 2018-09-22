Сергей Шляпников: Голландия пройдена, ждем игру с Италией

Наставник мужской волейбольной сборной России Сергей Шляпников после успеха своей команды в матче второго группового этапа чемпионата мира против соперников из Голландии (3:0) отметил, что доволен успехом и ждет трудной встречи с хозяевами первенства из Италии.

"Мы довольны этой победой, но знаем, что способны на большее, — цитирует Шляпникова официальный сайт FIVB. – Теперь у нас будет трудный следующий матч, потому что Италия играет дома, и их будет поддерживать публика. Но мы хотим выиграть и сделать все возможное, чтобы продолжить выступление на чемпионате".