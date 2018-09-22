"Енот-ниндзя" залез на девятый этаж и спрыгнул обратно. Видео

В американском штате Нью-Джерси енот забрался по стене девятый этаж и благополучно спрыгнул вниз.

Как сообщает местный телеканал Fox29, когда енот залез наверх, люди, стоявшие внизу, стали думать, как же его оттуда снять. В этот момент животное оторвалось от стены и полетело вниз. Неизвестно, решился ли енот на прыжок сам или не удержался на стене многоэтажки.

"Енот-ниндзя" благополучно приземлился на лапы и убежал под аплодисменты и радостные крики свидетелей.

В социальных сетях, где было размещено видео прыжка, пользователи пишут: "Настоящий ниндзя!", "Герой", Уверен, это был инопланетянин".