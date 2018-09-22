St. Petersburg Open. Вавринка в полуфинале проиграл Клижану

На традиционном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого составляет 1,18 млн долларов, определился первый финалист. Им стал словенец Мартин Клижан, переигравший швейцарца Стэна Вавринку.

Олимпийский чемпион по теннису в парном разряде, трехкратный победитель турниров "Большого шлема" Вавринка по сути возобновляет свою карьеру после пропущенных многих месяцев из-за травмы. На St. Petersburg Open он получил персональное приглашение и до полуфинала оправдывал надежды фанатов.

Ранее Вавринка переиграл "сеяных" в Питере игроков россиянина Карена Хачанова и боснийца Дамира Джумхура. Игру против Клижана он начал довольно уверенно и выиграл первый сет – 6:4. Но затем игра в "бумажного" фаворита не пошла и он уступил в двух следующих партиях – 3:6, 5:7.