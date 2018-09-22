Госдеп прокомментировал вызов посла США в МИД КНР

Госдепартамент США подтвердил информацию о вызове американского посла в Китае Терри Брэнстеда в МИД КНР. Эту информацию подтвердили в пресс-службе МИД США, однако отказались обсуждать подробности встречи, сообщает ТАСС.

Как сообщило ранее Центральное телевидение Китая, послу США в Китае Терри Брэнстеду было сделано резкое представление в связи с введением санкций, которые затрагивают военные структуры КНР и ответственных лиц. Других подробностей канал не привел.

Санкции против сотрудников Минобороны Китая и Рособоронэкспорта были введены в четверг, 20 сентября. Поводом для их введения стало заключение сделок по покупке Китаем 10 российских истребителей Су-35 и ракетных систем С-400. Пекин в свою очередь настоятельно призвал США отменить санкции.

В противном случае Америка будет нести ответственность за последствия, заявил по этому поводу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.