Хет-трик Афиногенова принес победу московскому "Динамо" над минскими одноклубниками

В Москве в рамках чемпионата КХЛ встречались аутсайдеры Западной конференции – московское и минское "Динамо". Победу одержали хозяева льда со счетом 5:2. Тремя голами в составе бело-голубых отметился 39-летний нападающий Максим Афиногенов.

Герой встречи забросил по шайбе в каждом из периодов. Еще два гола в составе победителей записали на свой счет Дмитрий Кагарлицкий и Александр Петунин. Стоит отметить, что трижды хозяева льда реализовали большинство.

У минчан отличились Олег Евенко и Сергей Костицын.

Победа над минскими одноклубниками позволила команде Владимира Воробьева уйти с последнего места Западной конференции, отправив туда белорусских хоккеистов.

В других встречах дня омский "Авангард" переиграл китайский "Куньлунь" со счетом 4:2, а череповецкая "Северсталь" была сильнее подмосковного "Витязя" – 2:1.