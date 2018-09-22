Представитель Дерипаски не стал комментировать статью Bloomberg

Группа En+, президентом которой является предприниматель Олег Дерипаска, добилась "существенного прогресса" в вопросе снятия с нее американских санкций, утверждает агентство Bloomberg, подводя итоги шестимесячных переговоров с Минфином США. При этом агентство ссылается на источники в En+.

Подробностей о ходе переговорного процесса пока нет, сообщается лишь, что компании предстоит сделать еще многое, чтобы достичь формального соглашения. От официальных комментариев представитель Дерипаски отказался.

О введении санкций в отношении ряда российских чиновников, бизнесменов и компаний США объявили 6 апреля текущего года. В "черный" список попал в том числе Дерипаска и связанные с ним компании "Русал", холдинги "Базовый элемент", En+ и "Русские машины", "Евросибэнерго", "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance и агрохолдинг "Кубань".

В августе, по информации американских СМИ, En+ представила в Минфин США план по выводу компании из-под санкций посредством снижения в ней доли Дерипаски менее 45 процентов путем передачи акций банку ВТБ, который также находится под секторальными санкциями со стороны США. Сейчас бизнесмен контролирует 48,13 процента "Русала" через En+, в которой ему принадлежит 66 процентов. По сведениям Bloomberg, в настоящее время обсуждаются и другие условия для достижения соглашения.