Сергей Шубенков номинирован на звание легкоатлета года в Европе

Европейская легкоатлетическая ассоциация (ЕАА) опубликовала список претендентов на звание лучшего легкоатлета Европы 2018 года. В него вошел российский спортсмен Сергей Шубенков, который специализируется в беге на 110 метров с барьерами.

Голосование в данной номинации проходит на официальном сайте организации и продлится до 5 октября. Кроме Шубенкова на данный почетный приз претендуют еще 9 легкоатлетов.

Среди них немец Томас Релер (метание копья), норвежцы Карстен Вархольм (бег на 400 м с барьерами) и Якоб Ингебригтсен (бег на средние дистанции), турок Рамиль Гулиев (бег на спринтерские дистанции), поляки Михал Харатык (толкание ядра) и Войцех Новицкий (метание молота), швед Арман Дюплантис (прыжки с шестом), литовец Андрюс Гуджюс (метание диска) и француз Кевин Майер (многоборье).

Напомним, что в этом сезоне Шубенков завоевал серебро чемпионата Европы и стал победителем финального этапа "Бриллиантовой лиги".