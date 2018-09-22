Корабли ВМС Украины вошли в исключительную экономическую зону РФ

В исключительную экономическую зону России у берегов Крыма вошли два корабля Военно-морских сил Украины — корабль управления "Донбасс" и буксир "Корец". Их сопровождают корабли береговой охраны Погранслужбы ФСБ России.

Корабли украинских ВМС находятся недалеко от берегов Крыма и следуют на северо-восток, рассказали ТАСС в крымском погрануправлении ФСБ. Их сопровождение кораблями российской береговой охраны осуществляется в соответствии с нормами международного морского права и в интересах обеспечения безопасности РФ.