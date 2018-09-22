Трамп спровоцировал флешмоб, посвященный изнасилованиям

Пользователи Twitter запустили флешмоб в поддержку жертв сексуальных домогательств после публикации в этой соцсети поста президента США Дональда Трампа.

В своем твите американский лидер поддержал судью Бретта Кавано, которого обвинила в изнасиловании женщина по имени Блези Форд. Она сообщила, что инцидент имел место в 1980-х годах. Трамп же отметил, что женщина или ее родители должны были обратиться в полицию сразу же после случившегося, а иначе утверждения якобы пострадавшей женщины вызывают сомнения. Судью Кавано президент охарактеризовал как "хорошего человека с безупречной репутацией".

После этого пользователи Twitter стали делиться собственными историями на эту тему и объяснять, почему не обратились в правоохранительные органы. Пережившие насилие люди пишут, что были напуганы, не надеялись, что им поверят, или не сообщили никому просто потому, что хотели побыстрее все забыть либо не стать объектом осуждения и насмешек.