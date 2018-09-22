Новак: страны ОПЕК+ выполнили Венское соглашение в августе на 129 процентов

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил о выполнении странами ОПЕК+ Венского соглашения в августе на 129 процентов. Этой новостью министр поделился с журналистами в Алжире, куда он прибыл на заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Оно намечено на воскресенье, 23 сентября.

Новак отказался делать говорить о повестки заседания комитета, отметив лишь, что участники приехали обсудить ситуацию на рынке нефти. По его словам, будет также обсуждаться проект соглашения о сотрудничестве на базе ОПЕК+ после 2018 года, передает ТАСС.

В июле страны ОПЕК+ выполнили Венское соглашение (сделку по сокращению добычи нефти) на 109 процентов.