Фигурное катание. Коляда выиграл турнир в Словакии, Воронов стал вторым

В столице Словакии Братиславе завершился крупный турнир по фигурному катанию – Мемориал Ондрея Непелы. В мужском одиночном катании россияне Михаил Коляда и Сергей Воронов подтвердили звание фаворитов и заняли первые два места.

Коляда, лидировавший после короткой программы, показал лучший результат и по итогам произвольного проката. В сумме россиянин получил 274,37 балла. Воронов получил от судей итоговые 239,73 балла. Третьим стал японец Кейдзи Танака (221,92).

Отметим, что Коляда второй год подряд становится победителем соревнований в Словакии.