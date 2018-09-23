В Санкт-Петербурге подросток пытался поджечь пятиклассника

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы расследуют инцидент с попыткой поджога одного подростка другим с использованием горючего.

В полицию с заявлением обратилась мать потерпевшего школьника. Она сообщила, что ее ребенок, ученик 5 класса, подвергся нападению со стороны 14-летнего подростка с попыткой поджога.

Материал направлен в главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу, передает ТАСС.

Местные СМИ сообщили об инциденте. По их данным, подросток напал на пятиклассника, перегородил мальчику дорогу, облил его горючим и поднес огонь. На мальчике загорелся рюкзак, который был у него за плечами. По данным СМИ, ребенок не пострадал только лишь потому, что успел сбросить с себя рюкзак.