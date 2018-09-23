Госдеп: США поддерживают иранский народ в борьбе с радикальным исламским терроризмом

Представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что США поддерживают иранский народ в борьбе с радикальным исламским терроризмом и осуждают все акты терроризма, передает РИА Новости.

"Мы солидарны с иранским народом в борьбе с радикальным исламским терроризмом и выражаем ему сочувствие в такое ужасное время. США осуждают все акты терроризма и потерю невинных жизней".

Теракт в иранском городе Ахваз произошел утром 22 сентября во время военного парада. По последним данным, погибло 28 человек, еще 60 получили ранения.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что ответственность за теракт лежит на "региональных спонсорах терроризма и их американских инструкторах".