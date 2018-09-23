Джошуа нокаутировал Поветкина на "Уэмбли"

В Лондоне на главном стадионе Англии "Уэмбли" завершился боксерский вечер, главным событием которого стал 12-раундовый бой за звание чемпиона мира. В нем встретились российский боксер Александр Поветкин и британец Энтони Джошуа. Поединок завершился победой Джошуа нокаутом в 7-м раунде.

Отметим, что на кону стояли самые престижные в боксе титулы чемпиона мира по версиям WBA (с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Всеми ими владел 28-летний британец, который сумел защитить все три пояса.

До седьмого раунда бой развивался примерно в равном соперничестве. 39-летний Поветкин начал поединок увереннее, несколько раз достав ударами превосходившего в габаритах соперника. В какой-то момент у Джошуа даже открылось носовое кровотечение. С третьего раунда британец приспособился к манере россиянина и взял инициативу в свои руки. Перелом произошел в середине седьмого раунда, когда несколько ударов Джошуа достигли цели. После этого Поветкин упал на ринг, но смог подняться. Однако после нескольких ударов британца рефери остановил бой.

Видео нокаута:

Povetkin didn’t see them shots coming pic.twitter.com/rdqgXwI21Y — Richard lavender (@Lavender901) 22 сентября 2018 г.

Джошуа остается непобежденным. Теперь в его профессиональной карьере 22 победы, из которых 21 была одержана нокаутом.

На счету Поветкина. 34 победы (24 нокаутом) и два поражения. Первое россиянин потерпел в 2013 году, когда в бою за звание чемпиона мира он проиграл украинцу Владимиру Кличко по очкам, четырежды побывав в нокдауне.