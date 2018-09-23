В Хабаровском крае началось повторное голосование на выборах губернатора

В Хабаровском крае открылись избирательные участки для повторного голосования на выборах губернатора. Региональный избирком сообщил, что все 785 участков подготовлены к приему избирателей, завезены бюллетени, обеспечена охрана, присутствуют наблюдатели.

По данным избиркома, в отдаленных и труднодоступных районах края и на морских судах уже проголосовали 1,1 тысячи жителей, что на 800 человек меньше, чем в первом туре.

В избирательных бюллетенях два кандидата: действующий глава региона Вячеслав Шпорт от партии "Единая Россия" и депутат Госдумы Сергей Фургал от ЛДПР, передает РИА Новости. В первом туре оба кандидата набрали практически равное количество голосов.

В первом туре голосования общая явка составила 36,09 %. Всего в Хабаровском крае около 979 тысяч избирателей.