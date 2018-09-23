Рябинский: вместе с Поветкиным будем думать, что делать дальше

Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский прокомментировал поражение своего подопечного Александра Поветкина от британца Энтони Джошуа в бою за титулы чемпиона мира по версиям WBA WBO и IBF, которыми продолжил владеть британский боксер. Россиянин проиграл нокаутом в 7-м раунде.

Вечер бокса прошел в субботу, 22 сентября, на главном стадионе Англии "Уэмбли". После боя 39-летний Поветкин заявил, что в данный момент не готов отвечать на вопрос о продолжении карьеры.

"Саша сегодня сражался до конца, — сказал Рябинский, которого цитирует ТАСС. — Он проявил характер, с этой точки зрения никаких претензий нет. Сегодня Джошуа оказался сильнее, и мы его с этим поздравляем. А сами будем думать, что делать дальше".

После боя с Джошуа на счету Поветкина остались 34 победы (24 нокаутом) и два поражения. Первое россиянин потерпел в 2013 году, когда в бою за звание чемпиона мира он проиграл украинцу Владимиру Кличко по очкам, четырежды побывав в нокдауне.