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23 сентября 201809:30

В Батуми проходит 43-я шахматная Олимпиада

В Батуми проходит 43-я шахматная Олимпиада. Приехали спортсмены из ста восьмидесяти девяти государств. В эти дни изберут и президента ФИДЕ, последние 23 года пост занимал Кирсан Илюмжинов.

Среди претендентов — член Попечительского совета Федерации шахмат России Аркадий Дворкович. Национальную команду на соревнования в Грузии провожал Владимир Путин. Глава государства пожелал сборным удачи, передает телеканал "Россия 24".

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