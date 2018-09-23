В Батуми проходит 43-я шахматная Олимпиада. Приехали спортсмены из ста восьмидесяти девяти государств. В эти дни изберут и президента ФИДЕ, последние 23 года пост занимал Кирсан Илюмжинов.

Среди претендентов — член Попечительского совета Федерации шахмат России Аркадий Дворкович. Национальную команду на соревнования в Грузии провожал Владимир Путин. Глава государства пожелал сборным удачи, передает телеканал "Россия 24".