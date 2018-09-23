В Петербурге для проверки закрыли станцию метро "Звездная"

В Санкт-Петербурге на станции метро "Звездная" сотрудники подземки обнаружили бесхозный предмет, после чего станцию было решено закрыть для проведения проверки.

"Станция закрыта в связи с обнаружением бесхозного предмета в вестибюле", — сообщили РИА Новости в метрополитене.