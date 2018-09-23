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23 сентября 201810:46

Боксер Лебедев проанонсировал свой бой в конце ноября

Сергей Фадеичев/ТАСС

Экс-чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации Денис Лебедев собирается еще до конца 2018 года провести один бой. Россиянин заявил, что это произойдет в конце ноября. Последний свой поединок Лебедев провел 7 сентября, в котором победил нокаутом турецкого боксера Хизни Алтункая.

"Время, проведенное без бокса, хорошо на меня повлияло, сейчас у меня есть планы на будущее, в том числе и боксерское. Увидите ли меня на ринге до конца года? Да, обязательно, думаю, это будет конец ноября", — цитирует Лебедева ТАСС.

Напомним, что ранее WBA перевела российского боксера в статус "чемпиона в отпуске" из-за "малой активности". Лебедев имеет право встретиться с действующим чемпионом мира Александром Усиком, чтобы побороться за чемпионский титул.

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