Опубликовано видео ДТП в Челябинске, где погиб пассажир такси

Вечером в минувшую субботу, 22 сентября, на проспекте Победы в Курчатовском районе Челябинска произошла авария с летальным исходом.

На записи, сделанной регистратором, видно, что таксист, управлявший "Ладой Грантой", попытался проехать перекресток и в этот момент в него врезался автомобиль Toyota Mark II.

От удара такси вылетело за пределы проезжей части, проломив ограждение.

По данным пресс-службы регионального ГУ МВД РФ, в результате ДТП скончался один из пассажиров такси – мужчина 1981 года рождения. Двое его спутников и мужчина, находившийся за рулем "Лады", госпитализированы.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota двигался на разрешающий сигнал светофора, однако судить о степени вины участников произошедшего можно будет только после установления полицейскими всех обстоятельств столкновения.