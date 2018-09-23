Под Парижем французские военные подорвались на газовой плите

Шесть солдат получили ранения в результате взрыва в парижском парке Буа-де-Венсен (Венсенский лес). Причиной взрыва, по предварительным данным, могла стать неисправная походная газовая плита.

"Пострадавшие — резервисты 24-го пехотного полка, которые проходили учебную тренировку возле Венсенского замка", — приводит агентство France-Presse слова представитель военного губернатора Парижа, полковника Гийома Троэля.

Инцидент произошел в воскресенье в 9 часов утра. Во время пробежки военнослужащие увидели горящую палатку, двое из них решили подойти ближе к месту пожара, и тут прогремел взрыв. Все получили ранения различное степени тяжести, две военных, находившихся в эпицентре, — тяжелые. Они эвакуированы в военный госпиталь Перси.

Пожар был быстро потушен. Идет расследование инцидента.

Венсенский лес с Х века являлся охотничьими королевскими угодьями, в XVIII веке при Людовике XV преобразован в природный парк, после Французской революции в лесу проводились регулярные военные учения.