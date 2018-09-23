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Brexit 21 минута назад

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23 сентября 201814:49

Развод с ЕС: Лондон не видит альтернатив своим предложениям

Великобритания считает свои предложения относительно будущих отношений с Евросоюзом наиболее серьезной базой для переговоров и не видит им альтернативы, заявил министр страны по вопросам Brexit Доминик Рааб. "На столе для переговоров нет никаких других вызывающих доверие альтернативных вариантов", — приводит его слова ТАСС.

Министр напомнил, что в июле правительство Великобритании опубликовало так называемую Белую книгу, где изложило свои предложения по формированию отношений с ЕС во всех сферах: от торговли до безопасности.

"Мы не будем перелетать с одного плана на другой, словно дипломатическая бабочка, в этом мы будем непоколебимы", — подчеркнул Рааб.

Он пригрозил Брюсселю "реальным давлением", чтобы добиться от него должного уважения, и добавил, что Лондон не позволит, чтобы ему "указывали, что делать".

Вместе с тем министр по вопросам Brexit выразил готовность скорректировать британскую позицию в некоторых моментах, но оговорился, что для этого у Лондона должно быть более четкое представление о том, чего именно в Брюсселе хотят добиться в итоге переговоров.

Рааб призвал "не нервничать, оставаться спокойными и продолжать вести переговоры с благими намерениями", а представителям ЕС пожелал "более ясно выражать свои приоритеты".

На этой неделе в австрийском Зальцбурге состоялся внеочередной саммит ЕС, на котором среди прочих тем обсуждались и условия Brexit. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу выступила с заявлением, в котором дала понять, что переговоры между Лондоном и Брюсселем находятся в тупике.

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