Маас считает, что Трампа пересидеть нельзя

Формат отношений между США и странами Европы переживает структурные изменения, отметил в интервью агентству DPA министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Прежде между Вашингтоном и европейскими партнерами всегда проводились консультации по важным вопросам, и решения принимались при тесном согласовании на всех уровнях. Сейчас этого все меньше, говорит Маас, а о некоторых решениях США европейские партнеры и вовсе узнают в "Твиттере".

Это меняет формат сотрудничества, отметил Маас, добавив, что и в самих США, вполне возможно, теперь узнают о решениях Белого дома через "Твиттер". По мнению Мааса, в Германии и прежде всего в Европе нужно учитывать структурные изменения в трансатлантических отношениях и готовиться к ним со стратегической точки зрения. Мнение о том, что президента Трампа "можно пересидеть", после чего все будет как прежде, немецкий министр назвал ошибочной оценкой, передает ТАСС.