Маас считает, что Трампа пересидеть нельзя

Формат отношений между США и странами Европы переживает структурные изменения, отметил в интервью агентству DPA министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Прежде между Вашингтоном и европейскими партнерами всегда проводились консультации по важным вопросам, и решения принимались при тесном согласовании на всех уровнях. Сейчас этого все меньше, говорит Маас, а о некоторых решениях США европейские партнеры и вовсе узнают в "Твиттере".

Это меняет формат сотрудничества, отметил Маас, добавив, что и в самих США, вполне возможно, теперь узнают о решениях Белого дома через "Твиттер". По мнению Мааса, в Германии и прежде всего в Европе нужно учитывать структурные изменения в трансатлантических отношениях и готовиться к ним со стратегической точки зрения. Мнение о том, что президента Трампа "можно пересидеть", после чего все будет как прежде, немецкий министр назвал ошибочной оценкой, передает ТАСС.

Viele denken, sie könnten Trump aussitzen, nach ihm werde alles wieder wie davor. Das halte ich für eine Fehleinschätzung. Es gibt strukturelle Veränderungen in den transatlantischen Beziehungen. Darauf müssen wir uns in Deutschland und vor allem in Europa strategisch einstellen.