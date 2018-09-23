Губернаторские выборы: ЦИК все видит

23 сентября — второй тур губернаторских выборов в Хабаровском крае и Владимирской области. В Хакасии тоже на этот день было намечено повторное голосование, но один из двух оставшихся кандидатов — действующий губернатор Виктор Зимин — накануне снял свою кандидатуру — по состоянию здоровья. Так что второй тур в Хакасии отложен до 7 октября. А в Приморье — настоящий скандал: итоги второго тура губернаторских выборов отменены — слишком много грязи.

В Хабаровском крае и Владимирской области находятся и представители Центризбиркома — для полной уверенности в достоверности и честности подсчетов. Именно безукоризненность процедуры выборов — главное требование ЦИКа.

Избирательные участки во Владимирской области уже закрылись. Претенденты на губернаторское кресло — действующий глава региона единоросс Светлана Орлова и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. Начинается подсчет голосов, за которым внимательно следят почти 600 наблюдателей, — это втрое больше, чем во время первого тура. Для победы требуется простое большинство.

В Хабаровском крае голосование уже завершено. Первоначально после обработки первых протоколов лидировал действующий руководитель региона Вячеслав Шпорт. Однако вскоре картина изменилась. И теперь впереди — со значительным отрывом — его соперник от ЛДПР Сергей Фургал.

Сотрудники Центризбиркома в течение дня внимательно отслеживали все сообщения о любых возможных ЧП, однако сейчас оснований для отмены итогов выборов в Хабаровском крае нет, уже заявила Элла Памфилова. Особое внимание Центризбирком был вынужден уделить ситуации в Приморье. И там действовать пришлось решительно.

Эти слова Эллы Памфиловой сразу дали понять: те, кто рассчитывал, что Центризбирком не заметит нарушения, ошибались. "Рекомендовать избирательной комиссии Приморского края признать результаты досрочный выборов губернатора Приморского края недействительными", — заявила глава ЦИК.

Главный итог второго тура в Приморье — почти 200 жалоб. Чаще всего речь идет о подвозе и подкупе избирателей. И от людей такое не скроешь. "У нас возле дома бабок подкупали, давали деньги — по 500, по 1000 рублей — чтобы ходили на голосование. Разве это голосование?!" – возмущены местные жители.

На 13 участках достоверность голосования уже и вовсе не установить — в течение суток они не были внесены в систему ГАС "Выборы". В территориальной избирательной комиссии Советского района Владивостока прямо во время ввода протоколов неожиданно срабатывает пожарная сигнализация. Начинается срочная эвакуация — не до подсчета. И все это — на фоне целого шквала взаимных претензий.

"Вы думаете, что жалоб на господина Ищенко меньше, чем на Тарасенко? Нет, И большее количество — от избирателей на подкуп, применение административного ресурса, с чем мы сталкивались на целом ряде УИКов. Пишут жалобы члены комиссии, что от КПРФ там мешали работать. К сожалению, оба кандидата наломали дров, что и привело вот к той ситуации печальной, которую мы имеем. Надеюсь, что это все послужит предупреждением", — отметила Памфилова.

В итоге Андрей Тарасенко остается временно исполняющим обязанности главы региона, однако участвовать в новых выборах не собирается. "Из меня плохой агитатор. Я, может быть, немножко не набрал голосов, потому что мало там ходил, рассказывал. Но сегодня работать надо", — сказа Тарасенко.

Кандидат от Компартии Андрей Ищенко с отменой результатов не согласен и планирует идти в суд. Что касается участия в новых выборах, он намерен принять решение до 1 октября, посоветовавшись с товарищами по партии.

"Буду разговаривать с федеральным руководством моей партии, просить его о том, чтобы меня поддержали и на тех выборах, которые нам предстоят, именно моя кандидатура была согласована, поддержана партией, оказана максимальная поддержка", — подчеркнул Ищенко.

Конечно, ситуация в Приморье стала резонансным политическим событием. Дату новых выборов в регионе краевое Заксобрание назначит, как ожидается, 26 сентября. И уже известно, что голосование должно пройти до 16 декабря. Но отмена выборов — это вовсе не попытка потушить политический пожар. Наоборот, речь идет об утверждении новых федеральных стандартов политической конкуренции. Местным элитам — причем независимо от региона и партийной принадлежности — теперь предстоит осознать: мириться с нарушениями, закрывать на них глаза Центризбирком не будет. Прозрачность выборов — это требование и общества, и президента. Такие критерии должны подстегнуть и реальную борьбу за избирателя.

Энергичная гонка сейчас, судя по всему, предстоит в Хакасии. Второй тур должен был состояться 23 сентября, но действующий губернатор Виктор Зимин снял свою кандидатуру. "Я принял решение. Я ухожу, чтобы не допустить раскола в Хакасии, в моем родном доме. Я убежден, что никакие политические амбиции не должны вредить народу республики", — заявил он.

В итоге второй тур назначен на 7 октября. А бороться за пост главы региона должны депутат Горсовета Абакана Валентин Коновалов (от КПРФ) и выдвиженец от "Справедливой России" Андрей Филягин.

Следить за ходом голосования будут крайне тщательно, подчеркивают в Центризбиркоме. Недавняя президентская гонка стала своего рода эталоном честности и прозрачности, той высокой планкой, на которую теперь и должны ориентироваться регионы.

"Я подумала о том, что не сработало в Приморье. Наверное, мы расслабились, отвыкли, кстати, и представители власти, от реальной конкуренции. Это — применение административного ресурса как с одной, так и с другой стороны. Над всем этим надо думать. Все должны знать: все тайное становится явным. Контроль с пристрастием будет осуществляться со всех сторон, а с нашей в первую очередь", — отметила Элла Памфилова.

Качество выборов и нулевая терпимость к нарушениям — это новая политическая реальность. Отступать от стандартов чистоты и открытости Центризбирком не намерен.