Губернаторские выборы: ЦИК все видит
23 сентября — второй тур губернаторских выборов в Хабаровском крае и Владимирской области. В Хакасии тоже на этот день было намечено повторное голосование, но один из двух оставшихся кандидатов — действующий губернатор Виктор Зимин — накануне снял свою кандидатуру — по состоянию здоровья. Так что второй тур в Хакасии отложен до 7 октября. А в Приморье — настоящий скандал: итоги второго тура губернаторских выборов отменены — слишком много грязи.
В Хабаровском крае и Владимирской области находятся и представители Центризбиркома — для полной уверенности в достоверности и честности подсчетов. Именно безукоризненность процедуры выборов — главное требование ЦИКа.
Избирательные участки во Владимирской области уже закрылись. Претенденты на губернаторское кресло — действующий глава региона единоросс Светлана Орлова и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. Начинается подсчет голосов, за которым внимательно следят почти 600 наблюдателей, — это втрое больше, чем во время первого тура. Для победы требуется простое большинство.
В Хабаровском крае голосование уже завершено. Первоначально после обработки первых протоколов лидировал действующий руководитель региона Вячеслав Шпорт. Однако вскоре картина изменилась. И теперь впереди — со значительным отрывом — его соперник от ЛДПР Сергей Фургал.
Сотрудники Центризбиркома в течение дня внимательно отслеживали все сообщения о любых возможных ЧП, однако сейчас оснований для отмены итогов выборов в Хабаровском крае нет, уже заявила Элла Памфилова. Особое внимание Центризбирком был вынужден уделить ситуации в Приморье. И там действовать пришлось решительно.
Эти слова Эллы Памфиловой сразу дали понять: те, кто рассчитывал, что Центризбирком не заметит нарушения, ошибались. "Рекомендовать избирательной комиссии Приморского края признать результаты досрочный выборов губернатора Приморского края недействительными", — заявила глава ЦИК.
Главный итог второго тура в Приморье — почти 200 жалоб. Чаще всего речь идет о подвозе и подкупе избирателей. И от людей такое не скроешь. "У нас возле дома бабок подкупали, давали деньги — по 500, по 1000 рублей — чтобы ходили на голосование. Разве это голосование?!" – возмущены местные жители.
На 13 участках достоверность голосования уже и вовсе не установить — в течение суток они не были внесены в систему ГАС "Выборы". В территориальной избирательной комиссии Советского района Владивостока прямо во время ввода протоколов неожиданно срабатывает пожарная сигнализация. Начинается срочная эвакуация — не до подсчета. И все это — на фоне целого шквала взаимных претензий.
"Вы думаете, что жалоб на господина Ищенко меньше, чем на Тарасенко? Нет, И большее количество — от избирателей на подкуп, применение административного ресурса, с чем мы сталкивались на целом ряде УИКов. Пишут жалобы члены комиссии, что от КПРФ там мешали работать. К сожалению, оба кандидата наломали дров, что и привело вот к той ситуации печальной, которую мы имеем. Надеюсь, что это все послужит предупреждением", — отметила Памфилова.
В итоге Андрей Тарасенко остается временно исполняющим обязанности главы региона, однако участвовать в новых выборах не собирается. "Из меня плохой агитатор. Я, может быть, немножко не набрал голосов, потому что мало там ходил, рассказывал. Но сегодня работать надо", — сказа Тарасенко.
Кандидат от Компартии Андрей Ищенко с отменой результатов не согласен и планирует идти в суд. Что касается участия в новых выборах, он намерен принять решение до 1 октября, посоветовавшись с товарищами по партии.
"Буду разговаривать с федеральным руководством моей партии, просить его о том, чтобы меня поддержали и на тех выборах, которые нам предстоят, именно моя кандидатура была согласована, поддержана партией, оказана максимальная поддержка", — подчеркнул Ищенко.
Конечно, ситуация в Приморье стала резонансным политическим событием. Дату новых выборов в регионе краевое Заксобрание назначит, как ожидается, 26 сентября. И уже известно, что голосование должно пройти до 16 декабря. Но отмена выборов — это вовсе не попытка потушить политический пожар. Наоборот, речь идет об утверждении новых федеральных стандартов политической конкуренции. Местным элитам — причем независимо от региона и партийной принадлежности — теперь предстоит осознать: мириться с нарушениями, закрывать на них глаза Центризбирком не будет. Прозрачность выборов — это требование и общества, и президента. Такие критерии должны подстегнуть и реальную борьбу за избирателя.
Энергичная гонка сейчас, судя по всему, предстоит в Хакасии. Второй тур должен был состояться 23 сентября, но действующий губернатор Виктор Зимин снял свою кандидатуру. "Я принял решение. Я ухожу, чтобы не допустить раскола в Хакасии, в моем родном доме. Я убежден, что никакие политические амбиции не должны вредить народу республики", — заявил он.
В итоге второй тур назначен на 7 октября. А бороться за пост главы региона должны депутат Горсовета Абакана Валентин Коновалов (от КПРФ) и выдвиженец от "Справедливой России" Андрей Филягин.
Следить за ходом голосования будут крайне тщательно, подчеркивают в Центризбиркоме. Недавняя президентская гонка стала своего рода эталоном честности и прозрачности, той высокой планкой, на которую теперь и должны ориентироваться регионы.
"Я подумала о том, что не сработало в Приморье. Наверное, мы расслабились, отвыкли, кстати, и представители власти, от реальной конкуренции. Это — применение административного ресурса как с одной, так и с другой стороны. Над всем этим надо думать. Все должны знать: все тайное становится явным. Контроль с пристрастием будет осуществляться со всех сторон, а с нашей в первую очередь", — отметила Элла Памфилова.
Качество выборов и нулевая терпимость к нарушениям — это новая политическая реальность. Отступать от стандартов чистоты и открытости Центризбирком не намерен.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
На параде в Иране устроили расстрел
- Климкин проболтался о тайном плане Запада
- Американцы не смогут перехватить "Булаву"
- Выборы в Хакасии: Зимин удивил всех
- Дуду и Трампа не так сняли
Самое читаемое
-
Столичные врачи-самоучки уродовали своих пациенток. Видео
- Житель Липецка снял НЛО, проходящий сквозь луну. Видео
- Кто помогал Исмаилову в похищении Авраама Руссо
- Катя Семенова рассказала, почему не сможет простить бывшего мужа-юмориста
- Рыбаки утонули во сне вместе с автомобилем
Авто.Вести.Ru
-
Грузовой автосалон IAA-2018 в Ганновере: главные новинки!
- ГИБДД начнет ловить водителей-должников
- Возмещение ущерба по ОСАГО предложили полностью возложить на страховщиков
- Обновленный УАЗ "Патриот": все подробности
- ГАЗ показал в Европе наследника знаменитой "шишиги"
Экономика
-
Принудительное ослабление доллара?
- Новые технологии – убийцы наших рабочих мест или союзники?
- Российский бизнес готовится к отключению от доллара
- США применили санкции против Китая за покупку Су-35 и С-400
- Деньги на свалку: 10 регионов с резким ростом цен за вывоз ТБО
- Антироссийский санкционный список США вырос на 33 пункта
Недвижимость
-
Падение рубля: что будет с ценами на жилье
- Семейная пара поселилась в шалаше из линолеума
- Застройщик оставил женщину без жилья из-за бомжей
- "Памятник глупости" стал ловушкой для детей
- Сколько стоит ночевка в доме Пабло Эскобара
Вести.Медицина
-
Йогурты следует вычеркнуть из списка здоровых продуктов
- Болезнь Альцгеймера у молодых часто принимают за «кризис среднего возраста»
- Веганство непопулярно: в моде новый тренд - стопроцентное мясоедство
- Аспирин для профилактики не снижает риск инсультов и может быть опасен
- Анемия: причины возникновения, разновидности, диагностика, профилактика
Вести в 20.00
-
Путин и Лукашенко встретились в Сочи
- Разгерметизация на МКС добавила космонавтам седых волос
- Староверы из Бразилии готовятся переселиться на Дальний Восток
Москва 24
-
Мужчина с ножом напал на людей в зале ожидания Курского вокзала
- Сестра сбившего пешеходов в Марьине объяснила мотивы брата
- Дапкунайте раскритиковали за выходку в библиотеке
- Средние цены на бензин на столичных АЗС продолжили рост
- Следователи проверят коллекторов, угрожавших инвалиду и его семье
Вести.Hi-tech
-
Три айфона и не только: что покажет Apple 12 сентября
- Panasonic помогает создать коммуникации и транспорт для городов будущего
- Утечка: смартфон Nokia с пятью тыловыми камерами
- Полный обзор iOS 12: и лучше, и быстрее
- Обзор системы "ячеистого" Wi-Fi TP-Link Deco M5
Вести-Москва
-
Фестиваль "Круг света": бушуют стихии и оживают сказки
- Деньги на страхе: продажа диагностических мифов
- Выходые в Москве: от турнира рыцарей до автогонок
Вести.Стиль
-
Филлеры. Что это такое и как они применяются?
- Да пребудет с вами пресс! Топ-10 эффективных и простых упражнений для плоского живота
- Тренд сезона: арт-принт. Как носить и с чем сочетать?
- Начало конца. 7 вещей, которые только кажутся романтичными в начале отношений
- Скандал в удовольствие. Выясняйте отношения правильно!
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 игр, которые заставляют чувствовать себя идиотом
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Без работы никто не останется: почему не надо бояться роботозамещения
- Астрономы нашли самое жёсткое вещество во Вселенной
- Как добыча сланцевой нефти и газа делает грунтовые воды радиоактивными
- Новая угроза: комары переносят микропластик из воды на сушу
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Судьба Михаила Церишенко. "Я предал мою Катю Семенову"
- 70-летний актер Владимир Стеклов показал новорожденную дочь
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
- Сын миллионера похитил скандально известную фотомодель
Телеканал "Культура"
-
Чемпионат мира по танго выиграла российская пара
- Дэнни Бойл не будет снимать новый фильм о Джеймсе Бонде
- Создательница "роскошной простоты". Коко Шанель
- Больше, чем любовь. Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов