Раскол: Константинополь использует свои привилегии "на Украине и в других местах"

Константинопольский патриарх Варфоломей подтвердил свое намерение предоставить автокефалию украинской церкви, "так как это правильно" и "угрозы его не пугают".

Во время литургии в стамбульском храме Святого Фоки патриарх пояснил, что Украина имеет право на получение статуса автокефалии, а Вселенский патриархат обладает эксклюзивным правом "предоставить автокефалию, как он ее предоставлял всем новым православным церквам, начиная с России в XVI веке", сообщает ТАСС со ссылкой на греческое издание "Катимерини".

По мнению патриарха Варфоломея, Вселенский патриархат выполняет свою миссию на основе святых канонов, пользуясь привилегиями, предоставленными канонами вселенских соборов. При этом он подчеркнул, что эти каноны и привилегии "будут использованы в случае с Украиной и в других местах, где потребуется".

7 сентября в Киев были направлены посланники Константинопольского патриархата для подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви на Украине. В Русской православной церкви выразили протест этим действиям и решили приостановить поминовение в храмах патриарха Варфоломея, а также сослужение с иерархами Константинопольского патриархата.